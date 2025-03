Há 3h e 4min

Em «A Fazenda», todos ouvem espantados a discussão de Miro (Pedro Hossi) com Duarte (Cláudio de Castro), com este a acusá-lo de andar com Vânia (Maya Booth) e Jessica (Camy Ribau) ao mesmo tempo. Duarte defende-se que Jessica está a inventar aquilo e Alba (São José Correia) leva-o dali para o proteger.