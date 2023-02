Os casais desfilam no carro alegórico pelas ruas de Torres Vedras: «Nunca os vi tão animados!»

Há 3h e 51min

Em «Festa é Festa», o desfile já começou e o carro alegórico onde seguem os seis avança por entre a multidão. Os homens dançam e acenam para as pessoas. As três mulheres fazem o mesmo, mas nota-se que ainda estão meio desconsoladas. Florinda confessa que se está a divertir e as outras duas também. Elas estranham que os maridos estejam tão felizes vestidos de mulher, mas ficam felizes por se estarem a divertir.