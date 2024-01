Os casais estão prontos para a lua de mel!

Ontem às 22:15

Celeste (Margarida Antunes) insiste para que Peixoto (Vitor Emanuel) faça o pedido de casamento, mas ele nem sequer percebe do que é que ela está a falar. Celeste começa a perceber que o pedido não vai acontecer e fica desiludida.

Os jovens chegam a conversar sobre os casamentos. Discutem sobre qual das noivas era a mais bonita. Jorge (Manuel Melo) queixa-se da música. Manuela (Inês Herédia) acha que merece aplausos pelo trabalho que teve na coreografia das noivas. Fátima (Marta Andrino) e António (Luis Simões) acabam por brindar sozinhos, mas ainda estão chateados um com o outro. António aproxima-se de Fátima, determinado em fazer as pazes com ela.

Fátima não se mostra muito disponível, mas começa a amolecer com as palavras de António e acabam por fazer as pazes. Fátima tira a aliança da mala e diz que andou sempre com ela.

Tomé (Pedro Teixeira) foi buscar mais cervejas e já vem com outro humor, pois decidiu que nada vai estragar o dia maravilhoso que teve. Agostinho (Dinarte Branco) decide dizer umas palavras sobre o casamento deles e enaltece o facto de eles serem mesmo apaixonados um pelo o outro. Agostinho acha que eles são uns sortudos por se terem um ao outro e todos se emocionam.

António prepara-se para colocar a aliança em Fátima e Manuela repara, chamando a atenção de todos para o que está a acontecer. António pergunta a Fátima se quer continuar a ser sua esposa, mas ela não responde logo, fazendo suspense. Fátima acaba por dizer que sim e beijam-se apaixonados. Todos festejam aquela reconciliação, como se fosse mais um casamento.

São (Sílvia Rizzo) está pronta para dormir, quando Fernando (Manuel Marques) entra no quarto com Cheninho e diz que ele está muito agitado e não consegue dormir. São diz que não tem nada a ver com isso e manda Fernando entregar Cheninho ao pai, mas Fernando suplica-lhe para que o ajude e São lá adormece o pequeno. Fernando fica encantado com o jeito de São para acalmar Cheninho e reconhece que tem muita sorte por tê-la.

Corcovada (Maria do Céu Guerra) surpreende Manel (Vitor Norte) e Quina (Maria Rueff) quando diz que está pronta para ir para Lisboa e que eles vão com ela. Manel tenta demover Corcovada daquela ideia, mas Quina sabe que não vale a pena e sai para fazer a sua mala. Abel também está pronto para ir para Lisboa e Manel faz cara de caso.

Tomé diz que está pronto para a lua de mel e Ele e Aida começam a fazer planos de ir às compras na Avenida da Liberdade. Elisabete (Ana Marta Contente) estranha, uma vez que aquelas lojas são muito caras e põe a hipótese dos pais terem ficado com o dinheiro de El Cacto (Luis Gaspar). Perante a reação de Aida e Tomé, Elisabete começa a achar que é mesmo uma possibilidade.

Manel e Abel começam a discutir sobre quem vai na viagem a Lisboa, pois nenhum dos dois quer ir com o outro. Corcovada assiste divertida, mas decide acabar com a discussão, antes que escale e afirma que vão os dois a Lisboa, porque quer a companhia de ambos.

Fernando continua em pranto com a despedida de Cheninho. São está cada vez mais enervada com aquilo. Fernando acha que o neto não o vai reconhecer quando voltar. Fábio percebe agora que vai ter de tomar conta do filho sozinho e sugere que Fernando o leve na lua de mel. Fernando adora a ideia, São é que não acha piada nenhuma e faz um ultimato a Fernando.