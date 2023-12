Há 2h e 20min

No «Dois às 10», Zé Lopes, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz juntam-se a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos para as «Conversas de Café». Recentemente Bernardo Sousa pediu Bruna Gomes em casamento, assim como Francisco Macau e Sara Calado. Analisamos também os casamentos mais mediáticos do ano, como do futebolista Bernardo Silva, Tiago Teotónio Pereira, cantor Diogo Piçarra e Infanta Francisca.