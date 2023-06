Há 1h e 37min

Sem conseguir parar de pensar no rapaz mistério que salvou, Matilde (Joana Duarte) faz compras num mercado em Cuba com Vera (Paula Neves). No mesmo mercado, estão também Tiago (Luís Lourenço) e Afonso (Francisco Corte Real). Matilde e Tiago cruzam olhares e tentam ir em direção um do outro, mas acabam por desencontrar-se.