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Os irmãos entram em guerra por causa de Maria

Há 55 min
Os irmãos entram em guerra por causa de Maria - TVI

Em A Madrasta, Beatriz (Catarina Nifo) conta aos irmãos que viu Simão e Maria/Diana (Inês Castel-Branco) aos beijos e Miguel (Bernardo Cascais) fica preocupado, pois já acredita que ela tem más intenções com a sua família. João Maria (Ruben Simões) não concorda e diz que nem toda a gente está interessada no dinheiro deles. Miguel (Bernardo Cascais) e Beatriz (Catarina Nifo) acham que Maria/Diana (Inês Castel-Branco) também já deu a volta a João Maria (Ruben Simões) e têm de fazer alguma coisa para a parar.
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