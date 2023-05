Os médicos desistiram de ajudar Lourenço que vive com uma doença rara, desconhecida e incapacitante

Há 59 min

No «Goucha», conhecemos Lourenço Madureira que tem uma doença que o mundo não consegue definir. Dorme cerca de 1 hora por dia, e não de seguida. Porque as dores são muitas. Uma perna não mexe, nem sente. Os braços já com alguma dificuldade é que os movimenta. Tudo isto e tanto mais e o Lourenço vive a vida! Não deixa que a doença o defina nem se permite a deixar de viver o seu dia a dia e a partilhar momentos que são tesouros.