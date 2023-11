Há 3h e 45min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Hélder Marques, que esteve entre a vida e a morte e sobreviveu por milagre. O nosso convidado sofreu um enfarte, depois de ter sido mal diagnosticado com uma mera crise de ansiedade. Dias depois, este sofre uma paragem cardiorrespiratória. Hélder começa por falar das suas dores no peito.