Os melhores momentos da estreia de «Dança com as Estrelas»!

Há 1h e 55min

No «Dois às 10», revemos aquela que foi a primeira gala do programa apresentado por Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo. As noites de sábado na TVI estão agora preenchidas com muita dança e animação com a nova edição do «Dança com as Estrelas» que conta com concorrente como Ana Guiomar, Bernardo Sousa, Ana Malhoa, Joana de Verona, Miguel Cristovinho e muitos mais.