TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Os ricos também choram - 20 de abril de 2026
Ontem às 16:55
Mais Vistos
Esqueça a Disneyland: este parque temático é mais barato e fica a poucos quilómetros de distância
Dois às 10
Ontem às 16:00
1
Magic Robin Hood
12 mar 2025, 10:46
2
Diogo foi o concorrente expulso do Secret Story
Secret Story
Ontem às 00:16
3
02:26
Marta Cardoso interrompe emissão para assistir a comportamento de Eva
Secret Story
Hoje às 01:15
4
Diogo
Dois às 10
8 abr, 09:51
5
02:37
«Termina aqui!»: Ana dá forte conselho a Eva e a concorrente reage de imediato
Secret Story
Ontem às 22:36
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Inesperado: Diogo toma atitude radical com Eva, após abandonar a casa
Secret Story
Há 3h e 7min
Secret Story. Em direto, Ariana reage a declarações enigmáticas de Diogo
Dois às 10
Há 2h e 23min
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu fica arrasado com o resultado dos testes de ADN
Novelas
Há 2h e 38min
Fora do Secret Story, Ariana e Diogo encontram-se pela primeira vez e dão beijo perante olhares do público
Dois às 10
Há 3h e 30min
Ricardo João regressa às redes sociais e deixa mensagem «sem filtros» após saída do Secret Story
V+ TVI
Ontem às 12:34
Surpresa! Prestes a fazer 45 anos, e cerca de um ano depois de assumir nova relação, famosa atriz poderá estar grávida
V+ TVI
Ontem às 12:49
TVI PLAYER
Secret Story - Extra - 21 de abril de 2026
Secret Story
Hoje às 00:15
Marta Cardoso interrompe emissão para assistir a comportamento de Eva
Secret Story
Hoje às 01:15
Amor à Prova: Consulta do processo de adoção de Nico não corre bem
Amor à Prova
Ontem às 22:20
Secret Story - Especial - 20 de abril de 2026
Secret Story
Ontem às 21:40
Dois às 10 - Diogo reage à expulsão e revela se já falou com Ariana
Dois às 10
Ontem às 09:50
Diogo revela que não quer falar com a família de Eva. Saiba o motivo
Secret Story
Hoje às 01:27
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Hugo admite a possibilidade de fazer um pedido de namoro em direto
Dois às 10
Há 34 min
Hugo questiona Cristina Ferreira sobre confessionário de concorrente: “Eu ainda estava lá”
Dois às 10
Há 36 min
Hugo revela quem acha que vai vencer o “Secret Story 10”
Dois às 10
Há 42 min
Hugo revela conversa com ex-concorrente fora da casa: “Já me tratou mal”
Dois às 10
Há 1h e 2min
Após sair da casa, Hugo faz revelação: “Foi a primeira pessoa a quem eu liguei”
Dois às 10
Há 1h e 3min
Hugo diz ter passado por um “choque” esta noite depois de sair do “Secret Story 10”
Dois às 10
Há 1h e 4min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: É oficial! Maria de Fátima já não é dona da Açoreana
Novelas
Há 3h e 52min
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália põe Laura em perigo para tentar 'safar-se'
Novelas
Há 3h e 9min
É uma das jovens promessas da televisão portuguesa, mas brilha entre dois 'mundos'
Novelas
Há 3h e 30min
Tony Carreira faz pedido de ajuda e fãs reagem de imediato
Novelas
Ontem às 16:39
Poderosa e sensual: Famosa atriz deixa seguidores de "queixo caído" com curvas de sonho
Novelas
Ontem às 17:16
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu fica arrasado com o resultado dos testes de ADN
Novelas
Há 2h e 38min