Os ricos também choram - 23 de fevereiro de 2026
Ontem às 15:25
Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira
Secret Story
Ontem às 22:46
1
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem
Secret Story
22 fev, 22:00
2
Para lá dos 6 dígitos. Isto foi o que Filipe Delgado ganhou com a participação na Primeira Companhia
1ª Companhia
Ontem às 18:15
3
03:23
O visual da jornalista da TVI que dividiu opiniões: «Não a favorece»
V+ Fama
Ontem às 14:20
4
Quase desmaiou: As imagens da reação 'chocante' de Filipe Delgado com agenda cheia e milhares de seguidores
1ª Companhia
21 fev, 00:38
5
Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo
Novelas
2 fev, 09:59
6
Ninguém estava à espera: três nomeados enfrentam já amanhã a primeira expulsão do Secret Story
Secret Story
Ontem às 23:04
Após a separação de Marco Costa, Carolina Pinto toma primeira decisão para seguir em frente
Dois às 10
Há 3h e 24min
Este é o detalhe de Rita Pereira que muitos não repararam e é mais sexy do que nunca
Novelas
Ontem às 16:52
Depois de revelar que mudou de sexo, Pedro comove Portugal com história de vida arrepiante: «Era infeliz naquela forma»
Secret Story
Ontem às 23:09
Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender
Secret Story
Ontem às 12:43
Com saudades, Instrutor Marques emociona fãs: «Vão estar para sempre no meu coração»
Dois às 10
Há 2h e 48min
Amor à Prova: André fala demais e fica nas mãos do 'inimigo'
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Secret Story - Especial - 23 de fevereiro de 2026
Secret Story
Ontem às 21:35
Secret Story - Última Hora - 23 de fevereiro de 2026
Secret Story
Ontem às 17:50
Terra Forte: Flor e Sammy descobrem ligação aterradora do segredo de Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:15
Secret Story - Diário - 23 de fevereiro de 2026
Secret Story
Ontem às 19:10
Secret Story - Gala de Estreia - 22 de fevereiro de 2026
Secret Story
22 fev, 21:25
Assassino da filha de Carla riu-se na cara desta. Mãe descreve momento aterrador
Dois às 10
Há 17 min
Carla guarda o pijama que a filha usou antes de morrer
Dois às 10
Há 21 min
Filipe Delgado surpreende Cristina Ferreira com confissão que a envolve — Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 24 min
Filha de Carla foi esfaqueada 43 vezes
Dois às 10
Há 27 min
Abraçado a Cristina Ferreira, Filipe Delgado agradece: “Vocês transformaram a minha vida”
Dois às 10
Há 30 min
Cristina Ferreira mostra apoio a Filipe Delgado: “Foste a alegria de toda a gente que viu a ‘1.ª Companhia’”
Dois às 10
Há 31 min
Exclusivo «Amor à Prova»: Sara pode ficar paraplégica
Novelas
Há 2h e 7min
Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?
Novelas
Há 2h e 41min
Tem 52 anos e aparência de 30: É uma força da natureza e prova que idade é só um número
Novelas
Ontem às 17:12
Helena Isabel faz confidência exclusiva sobre os primeiros dias de vida da neta e de Agir como pai
Novelas
Ontem às 16:07
«Estou vivo»: Ruy de Carvalho deixa todos em lágrimas com 'aparição' surpresa
Novelas
Ontem às 14:51
Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão
Novelas
Há 1h e 37min