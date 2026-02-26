TVI PLAYER
Os ricos também choram - 26 de fevereiro de 2026
Ontem às 15:47
Mais Vistos
Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado
Novelas
23 fev, 19:04
1
Luís Garcia e o namorado
Novelas
23 fev, 14:03
2
"Se passasses por mim, não sei se te conhecia": Cristina Ferreira incrédula com mudança de ex-concorrente do Big Brother
Dois às 10
16 jul 2025, 11:38
3
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»
Secret Story
Ontem às 19:01
4
Joana D'Arc teve outra profissão que quase lhe custou a vida: Descubra qual
1ª Companhia
15 jan, 17:14
5
Do sucesso apoteótico ao esquecimento total, artista portuguesa desabafa: «As pessoas são gananciosas…»
V+ TVI
25 fev, 15:55
6
EM DESTAQUE
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»
Secret Story
Ontem às 19:01
Segredo em risco? Sara conta conversa de Eva sobre Diogo
Secret Story
Ontem às 23:48
Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios
Novelas
Ontem às 16:02
Hugo furioso após confronto com Luzia: «Estou nervoso, ainda bem que não me deixaram...»
Secret Story
Ontem às 22:33
Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado
Novelas
23 fev, 19:04
Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal
Novelas
25 fev, 15:50
TVI PLAYER
Amor à Prova: Corpo de Nico está a rejeitar o transplante de medula
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Secret Story - Extra - 27 de fevereiro de 2026
Secret Story
Hoje às 00:05
Secret Story - Especial - 27 de fevereiro de 2026
Secret Story
Ontem às 21:40
Terra Forte: Flor implora a ajuda de Armando
Terra Forte
Ontem às 23:10
Secret Story - Última Hora - 26 de fevereiro de 2026
Secret Story
Ontem às 17:40
Mariana - 27 de fevereiro de 2026
Mariana
Hoje às 03:25
A ACONTECER
Pais de menina com doença rara lutam por reforma antecipada paga a 100%
Dois às 10
Há 1h e 2min
Quanto custa a cirurgia de mudança de sexo que Pedro vai realizar? Lourenço Ódin revela
Dois às 10
Há 1h e 14min
Lourenço Ódin recorda mensagem de Pedro: “Tinha um testamento a dizer que eu lhe salvei a vida”
Dois às 10
Há 1h e 20min
“Tive receio”: Lourenço Ódin comenta a entrada de Pedro no "Secret Story 10”
Dois às 10
Há 1h e 22min
Sabia que consumir este alimento ao jantar induz o relaxamento?
Dois às 10
Há 2h e 5min
Cansaço permanente, mudanças de humor e dificuldade em concentrar-se podem ser sinais desta doença
Dois às 10
Há 2h e 6min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?
Novelas
Há 3h e 2min
Vem aí em «Amor à Prova»: Sara explode ao descobrir segredo de Cris e André
Novelas
Há 2h e 14min
“A manifestar o meu amor”: Na Índia, Diogo Amaral faz o impensável e surpreende Jessica Athayde
Novelas
Ontem às 16:46
Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios
Novelas
Ontem às 16:02
Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal
Novelas
25 fev, 15:50
Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor fica à beira do limite após jogada provocadora de Luz
Novelas
Há 3h e 42min