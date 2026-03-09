Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Os ricos também choram - 9 de março de 2026

Ontem às 16:50
Os ricos também choram - 9 de março de 2026 - TVI

Mais Vistos

Famosa atriz perde luta contra o cancro: «Será sempre lembrada pelo amor que tinha pela vida»

V+ TVI
Há 1h e 34min
1

«Voltar a respirar fundo»: Rita Pereira faz pausa e deixa mensagem emotiva

Novelas
Ontem às 15:11
2

Sexy e ousada, Rita Pereira deslumbra de vermelho na apresentação da nova grelha TVI

Novelas
11 set 2025, 19:43
3

Atriz Jennifer Runyon morre aos 65 anos

V+ TVI
Há 1h e 39min
4

Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador

Novelas
Ontem às 09:42
5

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando

Novelas
28 jan, 11:27
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

"Foi muito cuidadoso": Pedro expõe gesto de pessoa com a sua mudança de sexo

Dois às 10
Ontem às 15:00

Nomeações inesperadas no Secret Story 10: quatro concorrentes em risco de expulsão e há uma novidade

Secret Story
Ontem às 22:40

Vem aí «Terra Forte»: Sammy confronta Maria de Fátima sobre descontrolo alimentar

Novelas
Há 3h e 41min

Comer por 1 euro e dormir num hotel de luxo por 3: descobrimos o destino mais barato do mundo de que quase ninguém fala

Dois às 10
Ontem às 16:00

«Um projeto novo a caminho»: Matilde Reymão tem novo projeto profissional e já mostrou imagens dos bastidores

Novelas
Ontem às 16:09

Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens

Secret Story
Ontem às 16:54

TVI PLAYER

Amor à Prova: André vai processar a taqueria de Ana?

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Secret Story - Extra - 10 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 01:05

Hilariante: Luzia surpreende colegas com a sua «booooooomba» pela primeira vez. E todos dançam

Secret Story
Há 2h e 51min

Secret Story - Especial - 9 de março de 2026

Secret Story
Ontem às 21:50

Cena de ciúmes? Ariana chateada com Diogo: «Nunca escondi, já tu...»

Secret Story
Há 1h e 57min

Amor à Prova - Tomás ultrapassa os limites e insulta a família de Cris

Amor à Prova
6 mar, 22:25
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Entrega 177 mil euros a bruxa em troca de feitiços

Dois às 10
Há 43 min

Depressão Kristin deixou esta família sem nada em poucas horas: «Metemos os meninos dentro do roupeiro»

Dois às 10
Há 1h e 33min

Com apenas 2 anos, Guilherme lutou contra a morte, amputações e sobreviveu à falência de 6 órgãos

Dois às 10
Há 1h e 49min

"Só pensei em proteger os filhos": Fátima recorda o rasto de destruição da Depressão Kristin

Dois às 10
Há 1h e 50min

Guilherme, o "menino milagre": A história da criança que luta pela vida aos 2 anos

Dois às 10
Há 2h e 11min

Aos 45 anos, após perder 30 quilos, Siara Holanda está "mais confiante que nunca"

Dois às 10
Há 2h e 46min
Mais

NOVELAS

Vem aí «Terra Forte»: Marcus recorda proposta de Glória enquanto beija Vivi

Novelas
Ontem às 10:57

Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador

Novelas
Ontem às 09:42

Vem aí «Amor à prova»: Cris quer Nico na sua vida e Sara sente-se enganada

Novelas
Ontem às 11:00

“Estar longe dele…”: Noivo de Maria Botelho Moniz confessa saudades do filho em momento emotivo

Novelas
Ontem às 14:16

Vem aí em «Amor à Prova»: Clima entre Cris e Sara azeda antes do casamento e a 'culpa' é de Nico

Novelas
7 mar, 10:23

«Foi muito difícil»: Ator famoso revela desafios de trabalhar fora de Portugal

Novelas
8 mar, 16:31