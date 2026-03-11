Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Exclusivo. Tiago Grila reage à acusação formal do Ministério Público: «Na altura não tinha carta nem conduzia»
Dois às 10
Hoje às 12:29
Pais de ex-comentador televisivo sofreram um AVC com uma semana de diferença
Dois às 10
Hoje às 11:32
Sara Pinto recorda brincadeira com Joana Marques: "Foi mesmo assim que aconteceu?"
Dois às 10
Hoje às 10:39
Sara Pinto recorda convite para novo projeto na TVI: “Achei que não podia fazer asneira”
Dois às 10
Hoje às 10:38
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Fim da linha. Diogo revela a Ariana que tem namorada e esta tem reação 'explosiva': o resumo da noite mais polémica do Secret Story 10
Secret Story
Hoje às 10:06
Depois de conversar com Cristina Ferreira, Diogo tem atitude que deixa a casa em alvoroço. E há quem acabe a chorar
Dois às 10
Hoje às 11:03
Entrou com a namorada, mas rendeu-se a outra: Diogo admite beijo a Ariana e reação de Eva choca o país
Secret Story
Ontem às 22:59
Separado da mãe do filho, ator que brilhou na TVI está novamente apaixonado. E desta vez por uma atriz
V+ TVI
Há 3h e 15min
TVI PLAYER
Risos sem fim: Voz faz pergunta indiscreta a Luzia e deixa os concorrentes a rir
Secret Story
Há 1h e 35min
«Faz-me sentir horrível, porco, nojento...»: Diogo conta a Eva tudo o que fez com Ariana
Secret Story
Hoje às 00:40
A ACONTECER
Exclusivo. Tiago Grila reage à acusação formal do Ministério Público: «Na altura não tinha carta nem conduzia»
Dois às 10
Hoje às 12:29
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Pedido ou ameaça? Picado por Amália, David confronta Vítor
Novelas
Hoje às 09:39
Foi o transexual David/ Catarina em «Ouro Verde». Hoje, surpreende com uma imagem irreverente
Novelas
14 mar, 14:20
Conhece esta mulher deslumbrante? É irmã de uma das atrizes mais famosas de Portugal
Novelas
Ontem às 15:11
«Filhos e casamentos não salvam relações»: Atriz famosa fala sem filtros sobre vida a dois
Novelas
Ontem às 17:03