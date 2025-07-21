Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
«Foram os últimos beijinhos que recebi»: Inês recorda despedida arrepiante antes da morte do namorado
Dois às 10
Hoje às 11:56
“Soube da morte do meu namorado à hora que eu nasci”: Inês recebeu a pior notícia da sua vida no dia do seu aniversário
Dois às 10
Hoje às 11:44
Joana enfrentou um diagnóstico inesperado aos 29 anos: “Cheguei a sentir vergonha de mim”
Dois às 10
Hoje às 11:37
“Estava no segredo dos deuses”: Cristina Ferreira fala sobre possível romance entre figuras públicas
Dois às 10
Hoje às 10:31
Em direto, Cristina Ferreira recebe informações do “Secret Story 10”: “Andam a dizer que...”
Dois às 10
Hoje às 10:26
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Apaixonado? Tiago expõe o que sente por Eva à frente de todos e a casa fica em êxtase. Veja todas as reações
Secret Story
Há 1h e 47min
Últimas gravações de 'Terra Forte' foram intensas para Rita Pereira: «Próteses todos os dias e cansaço acumulado»
Novelas
Hoje às 14:04
Cristina Ferreira manteve este segredo durante um ano. E agora vai revelar tudo
Secret Story
Há 3h e 24min
Conheceram-se no BB, mas ele tinha namorada. Cá fora apaixonaram-se. E agora será que voltavam aos realities?
Secret Story
Hoje às 11:32
TVI PLAYER
Madrugada quente! Desfile inesperado agita a casa e deixa concorrentes em choque
Secret Story
Hoje às 01:17
Se Ariana sair, Diogo volta a aproximar-se de Eva? Este Mexerico deixou a casa em êxtase
Secret Story
Há 2h e 1min
Sara deixa todos em choque: «Tenho o direito de domingo expulsar alguém diretamente»
Secret Story
Hoje às 13:00
Existe possibilidade de estar a apaixonar-se por Eva? Tiago responde à pergunta que não quer calar
Secret Story
Há 2h e 38min
A ACONTECER
«Foram os últimos beijinhos que recebi»: Inês recorda despedida arrepiante antes da morte do namorado
Dois às 10
Hoje às 11:56
“Soube da morte do meu namorado à hora que eu nasci”: Inês recebeu a pior notícia da sua vida no dia do seu aniversário
Dois às 10
Hoje às 11:44
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Ao fim de tantos anos, Maria de Fátima descobre detalhe inesperado sobre a morte da mãe
Novelas
Hoje às 08:55
Últimas gravações de 'Terra Forte' foram intensas para Rita Pereira: «Próteses todos os dias e cansaço acumulado»
Novelas
Hoje às 14:04
Este foi o gesto de Rita Salema que derreteu o coração dos portugueses: «Estava perdido...»
Novelas
Hoje às 14:30
Depois de ser criticada, Helena Laureano toma decisão e surpreende tudo e todos
Novelas
Há 3h e 48min