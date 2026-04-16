Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 1h e 2min

TVI - Em cima da hora - 17 de abril de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 17 de abril de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

«Não mostrou arrependimento»: menor que matou a mãe em Vagos conhece decisão do tribunal

Dois às 10
Hoje às 12:22

Abraço emotivo marca entrevista de Cláudio Ramos a família de menino com paralisia cerebral

Dois às 10
Hoje às 11:52

Pouco habituado à pressão mediática, João Moura Caetano revela como lidou com as críticas sobre a sua vida amorosa

Bom dia Alegria
Hoje às 11:48

Cláudio Ramos interrompe momento em direto para atender pedido especial de menino de 6 anos

Dois às 10
Hoje às 11:47

Cláudio Ramos surpreende menino de 6 anos com paralisia cerebral: “Ouvi dizer uma coisa…”

Dois às 10
Hoje às 11:39

Menino com paralisia cerebral contraria médicos ao andar e falar

Dois às 10
Hoje às 11:38

Irreconhecível. Ex-concorrente de reality show passa por mudança de visual e surge muito diferente

Dois às 10
Hoje às 11:35

João Moura Caetano abre o coração sobre o que o fez apaixonar-se por Luíza Abreu

Bom dia Alegria
Hoje às 11:34

João Moura Caetano foi "enganado" na primeira ecografia: «Disseram-me que...»

Bom dia Alegria
Hoje às 11:34

Mais Vistos

03:31

Eva como nunca antes vista: Aos gritos, sobe ao topo da piscina e toma atitude que deixa todos em choque

Secret Story
Hoje às 12:20
1
02:14

«Eu vou ganhar»: Eva está ao rubro e este concorrente "puxa" por ela

Secret Story
Hoje às 12:42
2

Química inegável? Nova interação entre Soraia Sousa e o instrutor Joaquim está a dar que falar

Secret Story
Ontem às 19:54
3

Soraia Sousa, 1ª Companhia

Secret Story
28 mar, 14:55
4

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

Secret Story
25 mar, 10:06
5

Famoso jogador de futebol morre em violenta colisão com comboio

V+ TVI
Há 3h e 27min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

As revelações bombásticas da mãe de Diogo: «Ele tentou inúmeras vezes terminar e ela fazia com que ele voltasse»

Secret Story
Ontem às 19:00

«Sei de fonte segura que este casal funcionava como...»: ex-colega da Casa faz revelação sobre Liliana Filipa e Daniel Gregório

V+ TVI
Há 2h e 53min

Mãe de Diogo implacável com Eva: «Nunca ajudou numa despesa, arrumou uma louça, lavou uma roupa»

Secret Story
Ontem às 15:58

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima fica sem a Açoreana?

Novelas
Hoje às 09:26

Catarina Miranda e Ariana são primas? Após especulações, ex-concorrente explica tudo

V+ TVI
Hoje às 11:54

Grande atriz de novelas da TVI sofre acidente durante férias

Novelas
Hoje às 12:14

TVI PLAYER

Sara fala caso seja expulsa: «Seria um choque para a casa inteira»

Secret Story
Há 2h e 52min

Secret Story - Extra - 17 de abril de 2026

Secret Story
Hoje às 00:20

Amor à Prova: Alice e Cris são apanhados em flagrante

Amor à Prova
Ontem às 22:40

Eva certa de que vai ganhar o programa: «Estão a chamar pela vencedora, tenho de ir!»

Secret Story
Hoje às 14:24

Secret Story - Especial - 16 de abril de 2026

Secret Story
Ontem às 21:50

«Eu vou ganhar»: Eva está ao rubro e este concorrente "puxa" por ela

Secret Story
Hoje às 12:42
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 1h e 2min

TVI - Em cima da hora - 17 de abril de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 17 de abril de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

«Não mostrou arrependimento»: menor que matou a mãe em Vagos conhece decisão do tribunal

Dois às 10
Hoje às 12:22

Abraço emotivo marca entrevista de Cláudio Ramos a família de menino com paralisia cerebral

Dois às 10
Hoje às 11:52

Pouco habituado à pressão mediática, João Moura Caetano revela como lidou com as críticas sobre a sua vida amorosa

Bom dia Alegria
Hoje às 11:48
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Ana e Bruno descobrem o que Melanie esconde na caixa de estores?

Novelas
Hoje às 10:10

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima fica sem a Açoreana?

Novelas
Hoje às 09:26

Depois de ter dois filhos, Rita Pereira abre as portas da sua intimidade e dá que falar pela sua forma física

Novelas
Hoje às 14:35

Grande atriz de novelas da TVI sofre acidente durante férias

Novelas
Hoje às 12:14

Zé Condessa abre o coração com desabafo intimo, que envolve a família

Novelas
Há 3h e 41min

Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos dá golpe no computador de Vítor para roubar dinheiro do banco

Novelas
Hoje às 08:46