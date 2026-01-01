TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Big Brother - Veja o episódio aqui

Big Brother
Há 15 min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 1h e 56min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 1h e 59min

Momento certo - Veja o episódio aqui

Momento certo
Há 2h e 15min

TVI - Em cima da hora - 13 de julho de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:15
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

TVI Jornal - 13 de julho de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Nem me fale dessa senhora": Mariana Salgueiro deixa críticas a concorrente do Big Brother Verão

Dois às 10
Hoje às 12:10

Carmo recorda maus-tratos da mãe: “Batia-me, maltratava-me, cheguei a dormir na rua porque não me abriu a porta”

Dois às 10
Hoje às 11:59

Mariana Salgueiro fala do acidente que ditou o fim da sua relação: “Não vou ficar contigo, nem eu nem ninguém”

Dois às 10
Hoje às 11:59

Mariana Salgueiro revela decisão que tomou para conseguir entrar no “Big Brother Verão”

Dois às 10
Hoje às 11:52

Mariana Salgueiro reage às duras críticas que recebeu após ter dançado de roupa interior: “É pena não se ver”

Dois às 10
Hoje às 11:47

Choque. Mariana Salgueiro fica incrédula ao descobrir algo cá fora

Dois às 10
Hoje às 11:46

Mais Vistos

Após anunciar que estava livre do cancro, famoso ator morre de forma «inesperada»

V+ TVI
Hoje às 10:40
1

De eventual vencedora a expulsa: Saída da «grande protagonista» do Big Brother Verão deixa Internet em choque

Big Brother
Hoje às 11:10
2

Morreu Sam Neill, ator de "Jurassic Park" e outros clássicos do cinema

V+ TVI
Hoje às 10:38
3

Todos viram em direto. Manuel Luís Goucha surpreende e emociona colega da TVI: «És uma excecional pessoa»

Dois às 10
Hoje às 10:53
4

Amor! Bernardina Brito mostra-se deitada com pessoa especial: «Hoje somos só nós dois»

Big Brother
Hoje às 12:31
5

Após semanas de rumores, Soraia Sousa esclarece os sentimentos pelo instrutor Joaquim

Dois às 10
Hoje às 08:49
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Uma morte, uma herança e um galo. Quem terá matado o bilionário de Barcelos? Veja já todos os episódios no TVI Player

Quem Matou o Galo de Barcelos
Hoje às 09:00

Fora do Big Brother Verão, Mariana Salgueiro arrasa colega de programa: «É uma grande falsa»

Dois às 10
Hoje às 14:29

Amor! Bernardina Brito mostra-se deitada com pessoa especial: «Hoje somos só nós dois»

Big Brother
Hoje às 12:31

«Eu sabia que este dia ia chegar»: Nuno Markl gera onda de reações com partilha emocionante

Dois às 10
Hoje às 14:47

É filho de uma das pessoas mais famosas do mundo. E é vizinho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão

Novelas
Hoje às 16:30

Que luxo. Após o Secret Story, Jéssica Jeremias abre as portas da nova e milionária casa

Dois às 10
Hoje às 15:29

TVI PLAYER

Big Brother Verão 2026 - Gala - 12 de julho de 2026

Big Brother
Ontem às 21:40

Dois às 10 - Primeira entrevista de Mariana Salgueiro após expulsão do Big Brother Verão

Dois às 10
Hoje às 09:50

A Madrasta: O regresso de Diana vai mudar alguma coisa entre Francisca e Pedro?

A Madrasta
10 jul, 22:15

Inseparáveis, Raquel e Nuno trocam mimos e conversam sobre relação: «Damo-nos bem, já demos beijos»

Big Brother
Hoje às 12:03

Arrastado por cerca de 100 metros. Militar da GNR não resiste depois de ter sido atropelado no IC2

Jornal Nacional
11 jul, 19:59

Cada vez mais próximos, Sara enche Nuno de beijos

Big Brother
Há 2h e 11min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Big Brother - Veja o episódio aqui

Big Brother
Há 15 min

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 1h e 56min

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 1h e 59min

Momento certo - Veja o episódio aqui

Momento certo
Há 2h e 15min

TVI - Em cima da hora - 13 de julho de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:15

TVI Jornal - 13 de julho de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58
Mais

NOVELAS

Já nasceu! Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira mostram as primeiras fotos da filha

Novelas
11 jul, 18:58

Já estreou a nova novela da TVI que vai prender os espectadores em episódios de apenas 2 minutos

Dois às 10
Hoje às 11:24

Vem aí em «Terra Forte»: Nova herdeira pode ficar com metade da fortuna de Flor

Novelas
11 jul, 09:44

De férias em Cabo Verde, Rita Pereira partilha foto rara da mãe

Novelas
10 jul, 16:00

Vem aí em «A Protegida»: Laura é raptada

Novelas
10 jul, 12:28

João Maneira rende-se a Cristiano Ronaldo depois do fim do Mundial: «Tenho um nó na garganta»

Novelas
10 jul, 16:48