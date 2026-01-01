Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
"Nem me fale dessa senhora": Mariana Salgueiro deixa críticas a concorrente do Big Brother Verão
Dois às 10
Hoje às 12:10
Carmo recorda maus-tratos da mãe: “Batia-me, maltratava-me, cheguei a dormir na rua porque não me abriu a porta”
Dois às 10
Hoje às 11:59
Mariana Salgueiro fala do acidente que ditou o fim da sua relação: “Não vou ficar contigo, nem eu nem ninguém”
Dois às 10
Hoje às 11:59
Mariana Salgueiro revela decisão que tomou para conseguir entrar no “Big Brother Verão”
Dois às 10
Hoje às 11:52
Mariana Salgueiro reage às duras críticas que recebeu após ter dançado de roupa interior: “É pena não se ver”
Dois às 10
Hoje às 11:47
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Uma morte, uma herança e um galo. Quem terá matado o bilionário de Barcelos? Veja já todos os episódios no TVI Player
Quem Matou o Galo de Barcelos
Hoje às 09:00
Fora do Big Brother Verão, Mariana Salgueiro arrasa colega de programa: «É uma grande falsa»
Dois às 10
Hoje às 14:29
Amor! Bernardina Brito mostra-se deitada com pessoa especial: «Hoje somos só nós dois»
Big Brother
Hoje às 12:31
«Eu sabia que este dia ia chegar»: Nuno Markl gera onda de reações com partilha emocionante
Dois às 10
Hoje às 14:47
É filho de uma das pessoas mais famosas do mundo. E é vizinho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão
Novelas
Hoje às 16:30
TVI PLAYER
Dois às 10 - Primeira entrevista de Mariana Salgueiro após expulsão do Big Brother Verão
Dois às 10
Hoje às 09:50
A Madrasta: O regresso de Diana vai mudar alguma coisa entre Francisca e Pedro?
A Madrasta
10 jul, 22:15
Inseparáveis, Raquel e Nuno trocam mimos e conversam sobre relação: «Damo-nos bem, já demos beijos»
Big Brother
Hoje às 12:03
Arrastado por cerca de 100 metros. Militar da GNR não resiste depois de ter sido atropelado no IC2
Jornal Nacional
11 jul, 19:59
A ACONTECER
NOVELAS
Já nasceu! Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira mostram as primeiras fotos da filha
Novelas
11 jul, 18:58
Já estreou a nova novela da TVI que vai prender os espectadores em episódios de apenas 2 minutos
Dois às 10
Hoje às 11:24
Vem aí em «Terra Forte»: Nova herdeira pode ficar com metade da fortuna de Flor
Novelas
11 jul, 09:44