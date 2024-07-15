TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 1h e 32min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 1h e 32min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Momento certo - Veja o episódio aqui

Momento certo
Há 1h e 45min

A Sentença - Veja o episódio aqui

A Sentença
Há 2h e 37min

Veja Primeiro: A Madrasta - Episódio do dia 31 de julho de 2026

A Madrasta
Hoje às 14:52
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Veja Primeiro: Terra Forte - Episódio do dia 27 de julho de 2026

Terra Forte
Hoje às 13:58
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Veja Primeiro: A Madrasta - Episódio do dia 30 de julho de 2026

A Madrasta
Hoje às 13:54

Veja Primeiro: A Madrasta - Episódio do dia 29 de julho de 2026

A Madrasta
Hoje às 13:53

Veja Primeiro: Terra Forte - Episódio do dia 28 de julho de 2026

Terra Forte
Hoje às 13:04

O vídeo viral da Princesa Leonor e do futebolista Ferran Torres

V+ Fama
Hoje às 12:08

Após acidente que o deixou em perigo, Rodrigo sonhou com a mãe que morreu quando ele tinha nove anos: «Ninguém me sabe explicar»

Dois às 10
Hoje às 11:57

Francisco Trincão apanha todos de surpresa no seu destino de férias

V+ Fama
Hoje às 11:45

Mais Vistos

«A mim não me custa»: Cláudio Ramos deixa convidada lavada em lágrimas com oferta muito generosa

Dois às 10
Hoje às 12:03
1

Luís Represas deixou uma poderosa mensagem na última aparição que fez na TVI

V+ TVI
Ontem às 11:15
2

Há um ator dos novos "Morangos com Açúcar" que é filho de dois famosos! Descubra quem

V+ TVI
15 jul 2024, 19:42
3

Ator português já não esconde o namorado e fãs reagem: «Que casal bonito»

Novelas
Ontem às 10:31
4

Conheça o homem que conquistou Rui Andrade

V+ TVI
23 jun, 11:39
5

Filha de famosa artista portuguesa rouba todas as atenções nas redes sociais da mãe: «Está linda»

V+ TVI
Ontem às 15:04
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

«A mim não me custa»: Cláudio Ramos deixa convidada lavada em lágrimas com oferta muito generosa

Dois às 10
Hoje às 12:03

Ruy de Carvalho vive dolorosa perda e desabafa: «Em breve estaremos juntos...»

V+ TVI
Há 2h e 43min

Cristina Ferreira não ficou indiferente a esta medida debatida no Parlamento e a reação dá que falar

Big Brother
Ontem às 18:26

Vem aí em «A Madrasta»: Pedro não resiste à atração, mas tudo termina da pior forma

Novelas
Hoje às 14:46

Após separação de Liliana Filipa, Daniel Gregório reencontra o amor! Saiba quem é a nova namorada do ex-concorrente

Big Brother
Hoje às 11:04

Cristina Ferreira mostra-se indignada com notícia sobre Ruth Marlene: «Acho mesmo triste»

Dois às 10
Hoje às 13:57

TVI PLAYER

A Madrasta: Pedro deixa Diana conhecer os filhos

A Madrasta
Ontem às 22:20

Veja Primeiro: A Madrasta - Episódio do dia 29 de julho de 2026

A Madrasta
Hoje às 13:53

Dois às 10 - Cláudio Ramos surpreende convidada com oferta especial

Dois às 10
Hoje às 09:50

Veja Primeiro: Terra Forte - Episódio do dia 28 de julho de 2026

Terra Forte
Hoje às 13:04

Ana tem 23 anos e 120 quilos: «Eu estou gorda mas posso viver e vestir uma roupa bonita»

Dois às 10
Ontem às 11:12

Big Brother Verão 2026 - Extra - 23 de julho de 2026

Big Brother
Hoje às 00:00
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 1h e 32min

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 1h e 32min

Momento certo - Veja o episódio aqui

Momento certo
Há 1h e 45min

A Sentença - Veja o episódio aqui

A Sentença
Há 2h e 37min

Veja Primeiro: A Madrasta - Episódio do dia 31 de julho de 2026

A Madrasta
Hoje às 14:52

Veja Primeiro: Terra Forte - Episódio do dia 27 de julho de 2026

Terra Forte
Hoje às 13:58
Mais

NOVELAS

Finalmente aconteceu o que Inês Aires Pereira tanto desejava. Vários famosos já reagiram

Novelas
Hoje às 15:19

Vem aí em «A Madrasta»: Pedro não resiste à atração, mas tudo termina da pior forma

Novelas
Hoje às 14:46

Após ter casado com um homem, atriz apaixonou-se por uma mulher e agora está à espera do primeiro filho

Novelas
Hoje às 09:16

Vem aí em «Terra Forte»: José quer divorciar-se o mais depressa possível

Novelas
Hoje às 14:10

“Já não aguento com tanta notícia má. Deus, faz uma pausa…”: o desabafo de famoso português após a morte de Luís Represas

Novelas
Hoje às 12:25

Exclusivo «A Madrasta»: Miguel mostra a Simão foto que encontrou em casa de "Maria"

Novelas
Hoje às 12:45