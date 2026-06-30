TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Big Brother - Veja o episódio aqui

Big Brother
Há 27 min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A TVI vai estrear um novo concurso e as inscrições já estão abertas

Há 1h e 9min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 1h e 24min

Momento certo - Veja o episódio aqui

Momento certo
Há 1h e 38min

A Sentença - Veja o episódio aqui

A Sentença
Há 2h e 6min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Massa Fresca - Episódio 58

Massa Fresca new
Há 3h e 38min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Massa Fresca - Episódio 57

Massa Fresca new
Há 3h e 39min

Veja Primeiro: Terra Forte - Episódio do dia 17 de agosto de 2026

Terra Forte
Há 3h e 44min

Eclipse Solar: todas as regras para uma observação segura

Bom dia Alegria
Há 3h e 53min

Massa Fresca - Episódio 56

Massa Fresca new
Hoje às 15:21

Massa Fresca - Episódio 55

Massa Fresca new
Hoje às 15:20

Massa Fresca - Episódio 54

Massa Fresca new
Hoje às 14:20

Mais Vistos

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez casaram em segredo: estes foram os convidados da cerimónia

Dois às 10
Hoje às 08:42
1

Morreu ator que marcou gerações, aos 94 anos

V+ TVI
Ontem às 12:43
2

A reação que todos esperavam. Dolores Aveiro pronuncia-se sobre o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Dois às 10
Hoje às 10:01
3

Cristina Ferreira responde a Cristiano Ronaldo após mensagem do jogador: «Se quiseres dizer a verdade, nós cá estamos»

Dois às 10
Hoje às 13:48
4

Após comentário sobre o casamento, Cristiano Ronaldo responde a Cristina Ferreira: «Vou dar-te...»

Big Brother
Hoje às 15:03
5

Casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez: estes foram os pormenores em que ninguém reparou

V+ TVI
Hoje às 12:53
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Após notícias sobre o casamento, Cristiano Ronaldo responde a Cristina Ferreira: «Vou-te dar exclusivo»

Dois às 10
Hoje às 12:55

Hugo Pereira responde a Mariana Sá e apenas confirma uma afirmação: «É a única verdade que ela conta»

Dois às 10
Hoje às 11:39

Lembra-se desta promessa feita dentro da casa? Pedro Jorge recorda o momento que deu origem ao pedido de casamento a Marisa Pires

Big Brother
Hoje às 12:54

Após casamento de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro faz publicações enigmáticas: «Não alimentes pessoas tóxicas»

Dois às 10
Hoje às 10:30

Todos falam no casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, mas há um detalhe do vestido de noiva que poucos sabem

V+ TVI
Há 2h e 27min

«A Madrasta»: Louca de raiva, Francisca faz revelação chocante a Pedro sobre o bebé

Novelas
Hoje às 11:00

TVI PLAYER

Não tem óculos para ver o eclipse? Veja truques para espreitar o Sol em segurança

Jornal Nacional
10 ago, 22:09

Utentes dizem que greve dos trabalhadores da saúde não causou impacto no Algarve

Jornal Nacional
Hoje às 14:33

A Madrasta: Diana pondera aceitar pedido de casamento de Pedro

A Madrasta
Ontem às 22:35

Dois às 10 - Comentamos tudo sobre o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Dois às 10
Hoje às 09:50

Cristina Ferreira responde a Cristiano Ronaldo e abre a porta ao «exclusivo»

Dois às 10
Hoje às 13:36

Big Brother Verão 2026 - Extra - 12 de agosto de 2026

Big Brother
Hoje às 00:15
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Big Brother - Veja o episódio aqui

Big Brother
Há 27 min

A TVI vai estrear um novo concurso e as inscrições já estão abertas

Há 1h e 9min

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 1h e 24min

Momento certo - Veja o episódio aqui

Momento certo
Há 1h e 38min

A Sentença - Veja o episódio aqui

A Sentença
Há 2h e 6min

Massa Fresca - Episódio 58

Massa Fresca new
Há 3h e 38min
Mais

NOVELAS

Momento dramático em «A Madrasta»: Diana vê Beatriz após ser atropelada

Novelas
Hoje às 07:19

As primeiras imagens de «Coração de Mãe»: a história arrebatadora que marca o regresso de Joana Solnado

Novelas
Ontem às 10:04

Terra Forte – Flor apanha Sammy desprevenido: «Acho que devemos separar-nos»

Terra Forte
Ontem às 23:54

Revelação em «A Madrasta»: Toda a verdade sobre os pais e o passado de João Maria

A Madrasta
Ontem às 23:01

A peruca escorregou e o Mundo descobriu: Esta é a história mais caricata do início do namoro de Cristiano Ronaldo e Georgina

Novelas
Hoje às 09:07

Esta é a foto que José Condessa tem no fundo do telemóvel. E é uma memória de família emocionante

Novelas
Ontem às 14:55