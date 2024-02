Há 1h e 55min

No «Goucha», recordámos o caso do jovem de 20 anos que morreu após uma rixa entre estudantes, há cerca de 8 anos. A mãe Paula Queirós alega que o filho foi assassinado, e há 8 anos que espera que a justiça seja feita. A nossa convidada fala-nos dos sonhos premonitórios que teve, antes do filho morrer, e os medos com que vivia.