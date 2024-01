20 jan, 15:08

No «Em Família», ficamos a conhecer um pouco mais de Ana, a empregada da família de Bernardo de Sousa, com a qual Bruna Gomes partilha vários vídeos nas redes sociais. Ana já se tornou uma sensação nos vídeos da ex-concorrente do «Big Brother» e os fãs têm pedido mais conteúdo com esta.