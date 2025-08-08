Óscar assume: «Sou responsável pela morte dos pais biológicos deles»

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) confronta Óscar (Joaquim Horta) e Teresa (Sandra Faleiro) por serem irmãos, por Teresa ser a melhor amiga de Laura (Alexandra Lencastre) e Óscar ser o segurança de Mariana (Matilde Reymão) e ainda andar a rondar os seus filhos. Teresa sente-se encurralada. Óscar admite que são irmãos e revela que anda a rondar os seus filhos, porque foi o responsável pela morte dos seus pais biológicos.
Há 2h e 38min