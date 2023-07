Padre está chocado: «Isto que a Florinda está a dizer é gravíssimo!»

Há 2h e 48min

Em «Festa é Festa», Florinda (Ana Brito e Cunha) conta ao Padre (Carlos M. Cunha) que Fernando (Manuel Marques), Albino (Pedro Alves) e Tomé (Pedro Teixeira) não só as seguiram e espiaram, como também as filmaram. Fernando fica muito aflito e o Padre pergunta-lhe se é verdade. Florinda garante que é verdade e o Padre fica muito indignado. Florinda lembra que o que eles fizeram é crime e pergunta a Fernando se quer resolver as coisas a bem ou a mal. Fernando até treme.