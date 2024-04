Padre exorcista revela como expulsa os demónios do corpo e mostra os objetos que usa nos rituais

Há 1h e 29min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Dom Abade André, um padre que faz exorcismos há 18 anos. De origens de classe média baixa, Dom Abade André fala-nos das «pessoas atormentadas» que vão ter consigo e explica-nos que tipo de sintomas é que têm. O nosso convidado fala-nos das diferenças entre casos que são do domínio espiritual daqueles que são do campo da ciência e devem ser tratados por médicos. O padre recorda o filme clássico «O Exorcista» e compara com a realidade dos rituais que pratica.