Há 1h e 48min

No «Dois às 10», conhecemos a história do padre Nelson Fernandes. Como é que um Padre consegue lidar com o luto? Nelson perdeu o pai há sete meses e durante sete meses, Manuel lutou pela vida. O nosso convidado assistiu à degradação do pai sem nada poder fazer. Estava presente quando Manuel morreu. E, apesar de acreditar na vida para além da morte, Nelson sofre com saudades do pai.