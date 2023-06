Padre Osório fica ofendido com Abel e Manuel: «O Senhor Prior é um desses velhinhos idosos»

Há 50 min

Em «Festa é Festa», Padre Osório (João Maria Pinto) explica que aceitou o convite por não ter paróquia. Abel (Júlio César) relembra-o que a Bela Vida já tem padre. Manel (Vítor Norte) acha que Osório está ali porque a casa se tornou num centro de dia. Osório fica ofendido. Abel e Manel disponibilizam-se para o ajudar no que for preciso, mas Corcovada (Maria do Céu Guerra) esclarece que Osório é um convidado como eles.