Pagou, mas não recebeu: disputa por aluguer de carro chega ao tribunal

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Bailinho na Madeira». Joana marcou férias em família na ilha, mas a experiência esteve longe do esperado: devido ao mau tempo, o voo atrasou várias horas e, ao chegarem, o carro previamente pago não estava disponível. Joana acusa a empresa de aluguer de não dar qualquer apoio, apesar das várias tentativas de contacto. Mário, gerente da empresa, afirma que o atraso ultrapassou o limite de tolerância de três horas para a recolha da viatura e que os telefonemas não foram feitos para os canais oficiais. Joana exige o reembolso dos 290 euros pagos, os custos extra que teve de suportar e uma indemnização de 1000 euros pelos transtornos causados à família.