Há 2h e 13min

No «Goucha», Vitorina Silva, mãe das gémeas siamesas angolanas Bibiana e Domingas, recorda o abandono do pai das mesmas. Recorde-se que aos 4 anos de idade, as irmãs foram separadas num hospital em Lisboa. Após uma cirurgia complexa, ambas podem agora viver independentes uma da outra.