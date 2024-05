Pai da jovem esfaqueada pelo ex-namorado recorda motivo que poderá ter originado a morte da filha

Há 3h e 25min

No «Goucha», ouvimos o testemunho dos pais Telma Nascimento e Manuel Jacinto, pais da jovem assassinada há um ano pelo namorado. A 15 de junho de 2023, Joana Nascimento, de 26 anos, saía para trabalhar quando foi surpreendida por Tiago Souto, de 22. O ex-namorado, que não aceitava o fim do namoro, atacou-a no pescoço com uma navalha quando ela já se encontrava no interior do carro. Apesar dos ferimentos, Joana conseguiu conduzir e pedir ajuda. Foi assistida pelo INEM e depois transportada para o hospital de Portimão, onde recebeu tratamento. Ainda nesse dia regressou a casa e contou o sucedido aos pais, Telma Nascimento e Manuel Jacinto. Para grande infelicidade destes, a jovem morreu alguns dias mais tarde, na sequência de uma septicemia. O agressor, que tinha cadastro, foi condenado a oito anos e seis meses de prisão e obrigado a pagar 5 mil euros a Telma. Os pais da jovem consideram a sentença insuficiente e pedem justiça para que não aconteça a mais nenhuma mulher o que aconteceu à filha. Desagradados com a equipa médica do hospital de Portimão que atendeu a filha depois do ataque e lhe deu alta, ponderam pôr um processo contra o hospital. Em estúdio, o pai da falecida jovem explica que o agressor já teria cadastro e explica-nos o que é que poderá ter contribuído para o desfecho fatal e trágico da filha.