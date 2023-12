Pai das irmãs Patrocínio voltou a casar e a ex-companheira foi convidada

Há 2h e 55min

No «Dois às 10», falamos de Pedro Patrocínio, pai de Carolina Patrocínio, que se casou no passado sábado, levando toda a família a reunir-se num dia único, que contou também com a presença da ex-companheira do patriarca e mãe da apresentadora, Teresa Vieira de Almeida.