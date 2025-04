Pai de concorrente do «Big Brother» foi sequestrado e amordaçado - Conheça os detalhes do caso

Há 3h e 9min

No «Dois às 10», Lisa partilhou um relato chocante sobre o sequestro do seu pai, na sua Curva da Vida. A história, repleta de suspense, revela como dois indivíduos encapuçados invadiram o prédio sem levantar suspeitas. Isabel Schincariol, descreve o momento em que percebeu que algo estava errado: «Eles entraram, ninguém se apercebeu que entraram, entraram dois encapuçados, fizeram o que fizeram, não é?». O pai de Lisa foi amarrado e amordaçado, numa tentativa desesperada de pedir ajuda após a fuga dos assaltantes. A reviravolta surge quando, inicialmente, Isabel ignora os apelos do marido, pensando tratar-se de assuntos de trabalho. Só o filho a alerta para a gravidade da situação: o pai tinha sido assaltado. A história completa, com todos os detalhes do sequestro e o pânico vivido pela família, promete prender a atenção dos espectadores. Saiba mais em TVI Player