Pai de Rui nomeou um amigo como o seu tutor. Os filhos exigem ser os únicos responsáveis pelo pai e pelos negócios da família

Há 3h e 44min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Luta de poderes». Recebemos Rui Figueiredo e Edmundo Torres. Em 2010, Marcos Figueiredo, pai de Rui, nomeou o amigo Edmundo Torres como tutor para administrar futuramente os seus assuntos pessoais e financeiros. Quem não vê isso com bons olhos são os seus filhos. Ouvimos ambas as partes e ficamos a conhecer todos os pormenores deste caso.