Pai descobre que os companheiros dos filhos estão numa relação extraconjugal

Há 1h e 13min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Família em ruínas»

Rita tinha uma vida estável quando Francisco descobriu que a então mulher do filho tinha um caso com o marido da filha. Desde então, o sonho de Francisco em ter uma família estável tem sido destruído. Primeiro, com o divórcio dos filhos e depois com a vontade dos ex de vender as casas construídas e pagas pelos dois casais no terreno do qual Francisco é proprietário.

Francisco opões completamente à venda. Não quer estranhos como vizinhos e alega que a moradia pode ser de Rita, mas a terra onde assenta a construção é dele e da mulher.

Sem acordo à vista, recorrem a tribunal para encontrar uma solução.