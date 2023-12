Hoje às 12:16

No «Dois às 10», no segmento da «Atualidade», falamos sobre o caso de Mónica Silva, a grávida de 7 meses que está desaparecida há quase 3. No dia em que foi dada como desaparecida o telefone de Fernando Valente, principal suspeito, estava desligado assim como o do pai do mesmo, Manuel Valente. «Onde está o filho, está o pai metido», afirma a mãe da vítima.