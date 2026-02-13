Pai pede guarda total após depressão pós-parto severa impedir vínculo entre mãe e filha

Há 1h e 39min

Em «A Sentença», o nascimento de uma criança deveria ser um momento de união, mas para esta família tornou-se o início de uma batalha dolorosa. Diagnosticada com uma depressão pós-parto severa, a mãe encontra-se mergulhada num abismo emocional que a impede de estabelecer qualquer ligação afetiva com a filha recém-nascida. Perante a ausência deste vínculo e a fragilidade do estado de saúde da mãe, Daniel decidiu avançar judicialmente, exigindo a guarda total da menina para garantir a sua segurança e bem-estar imediato.