Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
A Sentença

Pai pede guarda total após depressão pós-parto severa impedir vínculo entre mãe e filha

Há 1h e 39min
Pai pede guarda total após depressão pós-parto severa impedir vínculo entre mãe e filha - TVI

Em «A Sentença», o nascimento de uma criança deveria ser um momento de união, mas para esta família tornou-se o início de uma batalha dolorosa. Diagnosticada com uma depressão pós-parto severa, a mãe encontra-se mergulhada num abismo emocional que a impede de estabelecer qualquer ligação afetiva com a filha recém-nascida. Perante a ausência deste vínculo e a fragilidade do estado de saúde da mãe, Daniel decidiu avançar judicialmente, exigindo a guarda total da menina para garantir a sua segurança e bem-estar imediato.

A Sentença

11:35

Medo na estrada: pai acusa idoso após susto com o filho

A Sentença
Ontem às 17:31
17:09

Castigos "à moda antiga": Pedagogia eficaz ou traumas para a vida?

A Sentença
11 fev, 15:39
15:34

Tio deixa quase toda a herança à sobrinha com quem tinha relação secreta... Filha conteste

A Sentença
10 fev, 17:14
14:13

Recebeu dois salários... e não quis devolver o que não lhe pertencia

A Sentença
9 fev, 16:07
16:47

Grávida, ela não quer ser mãe, ele exige a paternidade...e o divórcio!

A Sentença
5 fev, 16:54
Mais A Sentença

Mais Vistos

Márcia Soares e Francisco Monteiro

Dois às 10
Hoje às 09:08
1

Pela primeira vez, Marcia Soares e Francisco Monteiro admitem envolvimento: «Tínhamos de tirar a prova dos nove»

Dois às 10
Hoje às 11:45
2

Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens

1ª Companhia
27 jan, 10:02
3

Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

1ª Companhia
Hoje às 11:54
4
02:41

Gargalhadas sem fim! Filipe Delgado manda «asneirada» para o ar e o Instrutor Marques desmancha-se a rir

1ª Companhia
Há 1h e 44min
5
03:59

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abrem programa com preocupação: “Sabemos que o pior pode estar a chegar”

Dois às 10
Hoje às 09:57
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

A pergunta de Cristina Ferreira que Francisco Monteiro e Marcia Soares não conseguiram responder

Dois às 10
Há 2h e 56min

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

Novelas
Hoje às 10:02

O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

1ª Companhia
Hoje às 12:19

Chamada de Rodrigo para o INEM está já a ter repercussão na imprensa internacional

Dois às 10
Ontem às 15:48

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos protagonizam cena inesperada ao imitar Marisa e o Pedro Jorge: «Agora somos...»

1ª Companhia
Hoje às 11:24

O reencontro comovente do filho de Maria Botelho Moniz com parte da família: «Encheu-me mesmo o coração»

Novelas
Ontem às 16:22

TVI PLAYER

Francisco Monteiro e Marcia Soares explicam estado da relação - Veja a conversa completa

Dois às 10
Hoje às 12:14

Dois às 10 - Marcia Soares e Francisco Monteiro explicam aproximação

Dois às 10
Hoje às 09:50

Amor à Prova: Nico faz pedido comovente a Tomás (que envolve Cris)

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Homem mata os dois filhos de 8 e 12 anos após descobrir traição da mulher

Dois às 10
Hoje às 12:38

Imperdível. Instrutor Chefe Joaquim lança piada irónica e deixa todos a rir

1ª Companhia
Há 51 min

O charme continua! Rui Freitas volta a «visitar» a enfermeira... e acaba de sorriso tímido

1ª Companhia
Há 1h e 23min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Pai pede guarda total após depressão pós-parto severa impedir vínculo entre mãe e filha

A Sentença
Há 1h e 39min

TVI - Em cima da hora - 13 de fevereiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 30min

TVI Jornal - 13 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Homem mata os dois filhos de 8 e 12 anos após descobrir traição da mulher

Dois às 10
Hoje às 12:38

Palavras de homem que matou os filhos 8 e 12 anos antes do homicídio causam choque

Dois às 10
Hoje às 12:38

“É assustador”. Cristina Ferreira reage a caso de homem que matou os dois filhos por vingança contra a mulher

Dois às 10
Hoje às 12:34
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos está interessado em Simone?

Novelas
Hoje às 09:00

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque

Novelas
Hoje às 09:34

Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras

Novelas
Ontem às 15:11

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Novelas
9 fev, 16:21

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Novelas
10 fev, 14:49

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

Novelas
Hoje às 10:02