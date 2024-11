Pai rejeita casamento da filha por diferenças de estrato social

Há 1h e 44min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do segundo caso que marca o programa da tarde «Decisão Final».

Carolina foi pedida em casamento por um motorista de táxi no meio do trânsito em Lisboa. Uma forma invulgar de começar uma relação, que já dura há 2 anos. Tudo corria bem com a relação, até que o marido da jovem teve problemas com a justiça.

Carolina percebeu que tudo se tratou de um plano do pai para acabar com a relação, que nunca foi de acordo com a relação e, por isso, não presenciou o casamento. A protagonista da história recorda a situação, um negócio criado ilícito criado pelo pai com terceiros, que originou uma multa e prisão ao marido.

Humberto admite que nunca esteve de acordo com a relação e que teve culpa no que aconteceu ao marido da filha. Explica que está arrependido e que quis mostrar que o homem com quem se relacionava não era alguém "decente". Contudo, agora que o marido da filha tem um negócio de táxis, está disposto a aceitar a relação.

Carolina, chateada, quer que o pai faça partilhas em vida para que possa cortar relações com os pais.