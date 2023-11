Pais de Duarte tiveram de deixar de trabalhar e recebem poucas ajudas: «Não paga uma semana de terapia»

Hoje às 12:13

No Dois Às 10, conhecemos a família de Duarte, que tem 11 anos, mas não come sozinho, não anda, não fala, não aguenta sequer com um simples objeto nas mãos. A mãe teve que se tornar cuidadora informal dele e o pai deixou de trabalhar por doença profissional. Tinha apenas 3 anos, quando lhe foi diagnosticado uma epilepsia infantil rara: Começou por ser uma síndrome de West, mas a sua condição evoluiu para síndrome Lennox Gastaut, uma das mais graves que existe.

Saiba como ajudar: https://www.facebook.com/duarte.crista/