Pais de Gonçalo explicam o acidente que deixou o filho em estado vegetativo: «Foi abalroado por um camião»

Há 3h e 4min

Sandra Martins e Óscar Neves viveram e vivem momentos de aflição após o filho ter sofrido um acidente aos 20 anos. Gonçalo sofreu um acidente de viação, que o deixou em estado vegetativo: «Só o reconheci por um sinal. Ele estava deformado». 12 anos depois, Gonçalo continua 100% dependente dos pais para tudo.

Antes do acidente, Gonçalo tinha acabado de ingressar na vida militar e tinha muitos sonhos pela frente. Um camião tir albaroou o carro onde seguia o jovem e outro amigo. Os pais recordam que o filho ficou irreconhecível devido às lesões provocadas pelo acidente.

Gonçalo sobreviveu por milagre. Caminhava para uma morte cerebral, os pais aceitaram doar os orgãos e Gonçalo já tinha recebido a extrema-unção. Contudo, contra todas as expectativas médicas, Gonçalo sobreviveu mas tem a vida comprometida.

Os pais nunca desistiram de dar a melhor recuperação a Gonçalo. Venderam bens e hipotecaram a casa para custear as terapias do filho. Quando o dinheiro terminou, teve de voltar para casa e os pais tornaram-se cuidadores do filho a tempo inteiro.