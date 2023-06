Pais desesperam por diagnóstico do filho há 18 anos: «Tememos pela vida dele»

Há 2h e 38min

No «Dois às 10», a mãe Deolinda Pereira e o pai Carlos Nunes contam os sonhos que tinham e que ficaram para trás após serem pais de Vasco e este começar a ter problemas de saúde. Desde então que a vida desta família não foi mais a mesma. Hoje com 23 anos, Vasco não pode estar sozinho, dorme no mesmo quarto que os pais e continua sem um diagnóstico.