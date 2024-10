Pais e irmã de Rafael emocionam o ex-concorrente da Casa dos Segredos

Há 2h e 25min

No último domingo, Rafael, estudante de Proteção Civil e natural da Suíça, foi o sétimo concorrente expulso da “Casa dos Segredos” com 11% dos votos. Apesar de ter mostrado a sua faceta engraçada, não convenceu os portugueses que o decidiram expulsar. No seu vídeo de apresentação e tanto deu que falar na gala de estreia, Rafael falou sobre o facto do seu pénis ser acima da média. Agora, no Goucha, o apresentador questionou o ex-concorrente: «Sempre ouvi dizer que os publicitários são uns exagerados... Você é um exagerado ou não?»