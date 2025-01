Há 1h e 2min

No «Dois às 10», Maria e Amândio partilham a dor da perda do filho, Tiago, vítima de um atropelamento. O casal recorda os momentos felizes em família e a saudade que sentem do filho. Apesar da tragédia, encontram conforto nas memórias e na presença espiritual de Tiago.