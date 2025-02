Há 2h e 15min

No Goucha, conversamos com Paulo Gonçalves, que perder o filho depois de ser atropelado por um taxista que não prestou auxílio. O taxista que atropelou Afonso está atualmente em prisão preventiva, a aguardar julgamento. Para os pais do jovem, a prisão do agressor não é suficiente. "Queremos o agravamento da pena para a omissão de auxílio".