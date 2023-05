Ontem às 22:09

Em «Queridos Papás», Graça (São José Correira) repara que Beni (Luísa Guanilho) está a brincar com um jogo que não é adequado para a idade dela, tendo sido trazido por Zezé (Catarina Siqueira). Beni acaba por engolir uma peça do jogo, deixando Graça e Zezé em pânico. Zezé sai disparada com Beni para levá-la já ao hospital.