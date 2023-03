Há 2h e 58min

Em «Festa é Festa», Manel (Vítor Norte) diz a Aurélio (Manuel Marques) que deviam sabotar o concurso de misses, mas Aurélio não entende porquê. Manel conta-lhe que vai ser aberto a mulheres de todas as idades, mas Aurélio não vê onde está o problema. Aurélio recebe uma chamada de São (Sílvia Rizzo), a marcar um encontro no café, porque precisa de falar com ele com urgência. São diz que já falou com Aurélio e o plano está em marcha.