Pânico: «Doutor, a menina fugiu!»

Há 36 min

Em «Quero é Viver», Sérgio insiste com ela ser a única opção para ela se curar do seu problema. Ivanilda surge com o telemóvel de Sérgio, dizendo-lhe que ele estava a tocar e este fica à beira do colapso por Graça lhe dizer que Ana desapareceu.