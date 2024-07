Pânico geral em hotel: roubos e tumultos após hóspede tocar alarme de bomba

Há 2h e 7min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, contamos tudo do caso que marca o programa da tarde «A imprudência do medo».

A gestão de uma unidade hoteleira requer muito trabalho para que corra bem, mas às vezes um ato irrefletido pode alterar o rumo das férias de dezenas de hóspedes. A noite estava tranquila quando o alarme do hotel toca no hotel. Os hóspedes, assustados saíram à pressa devido a uma alegada alarme de bomba e os prejuízos foram alguns. Foi a esposa de Adelmo, Madalena, que ativou o alarme do hotel e causou o pânico geral.