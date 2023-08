Há 3h e 9min

Em «Queridos Papás», Jaime (Fernando Pires) procura o seu Cartão-do-Cidadão junto do computador, mas não o encontra. Ouve música vinda dos quartos e fica em choque por se deparar com Guida (Rita Nascimento) aos beijos na cama com um rapaz com ar de ser bem mais velho que ela.