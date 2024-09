Pânico! Lucas dispara sobre Zé Maria

Há 1h e 13min

Em «Morangos com Açúcar», Olívia (Madalena Aragão) está à procura do grupo e bate à porta do quarto. Também ela é resgatada. Lucas (Rui Gonçalves) parece ainda mais zangado com Olívia, perguntando-lhe o que é que ela está ali a fazer, enquanto a agarra e aponta a pistola. Olívia tenta chamar a atenção de Lucas e diz-lhe que o quer ajudar, que a polícia sabe que foi ele que cortou os travões do carro de Samuel (Rodrigo Tomás) e ele não ia querer que isto acontecesse. Nesse momento, Miguel (Vicente Gil) e Duarte (Simão Fumega) atiram-se a Lucas para lhe tentar tirar a arma e este dispara sobre um deles, não se percebe quem é.