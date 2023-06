Pânico: Manel queixa-se a Quina e centenária ouve o que não é suposto!

Há 2h e 3min

Em «Festa é Festa», Manel (Vítor Norte) desabafa com Quina (Maria Rueff) e diz-lhe que aquela vida não é para ele. Ela acha que ele se queixa de barriga cheia. Corcovada (Maria do Céu Guerra) entra sem que Manel se aperceba. Manel afirma que se Corcovada continuar com ideias peregrinas, vai embora. Manel percebe que Corcovada está atrás dele e fica sem coragem de a encarar.